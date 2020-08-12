Бывший народный депутат Борислав Береза ​​намерен баллотироваться на должность Киевского городского головы.

«Да, я принял окончательное решение и иду в мэры Киева, а моя команда ЭкоПартии - в Киевсовет», - написал он в Facebook.

«Я принял решение идти в мэры Киева и вести команду своей ЭкоПартии в Киевсовет. В наших рядах - профессионалы, способные разработать полноценную экологическую программу развития столицы, и решительные политики способны воплотить ее в жизнь.

Вместе мы очистим город от мусора, а власть от коррупции!» - заявил политик.

Напомним, 11 августа политическая партия «Голос» выдвигает кандидатом на должность Киевского городского головы шоумена и волонтера Сергея Притулу.