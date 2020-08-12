Чешская компания Zeveta Ammunition из города Бойковице опровергает информацию о том, что ее продукцию могли использовать белорусские силовики против демонстрантов.

Об этом компания заявила Чешскому радио iRozhlas, передает Укринформ.

В компании подчеркнули, что строго придерживаются всех законодательных норм и постановлений, в том числе эмбарго на поставку вооружений в Беларусь, введенного в 2011 году.

Производитель также опроверг, что на фотографиях, на основании которых были сделаны соответствующие заявления, зафиксирована его продукция.

«Мы не единственные производители специальных взрывчатых веществ, а на представленных фотографиях видны, судя по всему, иностранные наклейки на изделиях неизвестного происхождения», - указали в Zeveta.

В свою очередь в министерстве промышленности и торговли ЧР заявили, что не верят в то, будто чешская компания реализует военные материалы с нарушением эмбарго. А также заверили, что Чехия имеет надежную систему контроля за таким экспортом. То же самое подтвердили и в МИД страны, но предположили, что гранаты могли попасть в Беларусь контрабандным путем.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Чехию в организации протестов в Минске. Прага решительно отвергла эти обвинения.