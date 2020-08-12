Чешская компания Zeveta Ammunition из города Бойковице опровергает информацию о том, что ее продукцию могли использовать белорусские силовики против демонстрантов.
Об этом компания заявила Чешскому радио iRozhlas, передает Укринформ.
В компании подчеркнули, что строго придерживаются всех законодательных норм и постановлений, в том числе эмбарго на поставку вооружений в Беларусь, введенного в 2011 году.
Производитель также опроверг, что на фотографиях, на основании которых были сделаны соответствующие заявления, зафиксирована его продукция.
Чехия поставляет диктаторскому режиму светошумовые гранаты, ранящие мирных протестующих? Интересно, какова будет реакция Евросоюза.#Belarus #Minsk #Lukashenko #czech @CzechTV @CzechMFA @mzvcr @EU_Commission @Europarl_EN @EUCouncil @UNGeneva @antonioguterres @donaldtuskEPP @EPP pic.twitter.com/hS78G5x0xf— NEXTA (@nexta_tv) August 10, 2020
«Мы не единственные производители специальных взрывчатых веществ, а на представленных фотографиях видны, судя по всему, иностранные наклейки на изделиях неизвестного происхождения», - указали в Zeveta.
В свою очередь в министерстве промышленности и торговли ЧР заявили, что не верят в то, будто чешская компания реализует военные материалы с нарушением эмбарго. А также заверили, что Чехия имеет надежную систему контроля за таким экспортом. То же самое подтвердили и в МИД страны, но предположили, что гранаты могли попасть в Беларусь контрабандным путем.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Чехию в организации протестов в Минске. Прага решительно отвергла эти обвинения.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время