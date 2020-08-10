Чешские политики раскритиковали ход президентских выборов в Беларуси, осудили насилие против демонстрантов в Минске и решительно отвергли обвинения со стороны белорусских властей о возможном вмешательстве Чехии в события в республике.

Об этом сообщает Укринформ.

Министр иностранных дел страны Томаш Петршичек заявил, что Чехия на самом деле давно поддерживает белорусское гражданское общество, однако решительно отверг заявление о том, что Чехия имеет отношение к организации протестов в Беларуси. По словам Петршичека, президент Александр Лукашенко не предоставил никаких доказательств того, что правительство Чехии имеет хоть что-то общее с таким обвинением.

Лукашенко обвинил «марионеток» из ряда западных стран, в частности, Чехии, Польши и Великобритании, которые, по его словам, извне организовали беспорядки в Беларуси. «Одна из линий кукловодов – Чехия», - заявил действующий президент республики, добавив, что протестами руководили по телефону из Праги.

Премьер-министр ЧР Андрей Бабиш написал, что осуждает насилие полиции и жестокую расправу против мирных демонстрантов в Минске. «Это ход событий, который ни в коем случае не относится к картине сегодняшней Европы», - говорится в его посте в Twitter.

В то же время в СМИ и соцсетях появилась информация, что белорусская полиция якобы использовала против протестующих флэш-гранаты чешского производства. Министерство иностранных дел ЧР заявило чешскому изданию Lidovky, что не может подтвердить или опровергнуть подлинность фотографий, на которых фигурируют эти гранаты с надписью Intervention Explosive P1. Но в ведомстве отметили, что экспорт этого материала в Беларусь запрещен, и Чехия соблюдает эмбарго ЕС, которое действует с 2011 года. В МИДе предположили, что продукция, если она действительно применялась, могла быть завезена в Беларусь до введения санкций, или через третьи страны.

Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что протесты в Беларуси не являются результатом воздействия других стран, как об этом заявил Лукашенко.