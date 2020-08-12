Медицинские эксперты из ФРГ выразили сомнения относительно того, что Россия действительно смогла создать вакцину против COVID-19.

Мнения специалистов собрала программа Tagesschau телеканала ARD, передает Укринформ.

В частности, пресс-секретарь Минздрава Германии заявил, что о качестве, эффективности и безопасности российской вакцины ничего не известно. «Положительный баланс пользы и риска для вакцины должен быть продемонстрирован, прежде чем ее можно будет использовать в широком масштабе», - заявил он, добавив, что в ЕС безопасность пациентов является приоритетом.

Также в министерстве отметили, что не ведут переговоры с российской властью относительно вакцины.

Институт Пола Эрлиха (PEI), который отвечает за создание вакцин в Германии, предостерег: все испытания вакцины против COVID-19 должны проводиться так же осторожно, как и с другими препаратами. Президент PEI Клаус Цихутек также обратил внимание, что в вопросе одобрения вакцины в России наблюдается недостаточная прозрачность и, по предварительной информации, отсутствие данных по безопасности и эффективности клинических испытаний на нескольких тысячах волонтеров. Поэтому утверждение новой вакцины следует рассматривать «с осторожностью», - заметил Цихутек.

Скептически к новости отнеслись и врачи. Так, президент Немецкой медицинской ассоциации Клаус Рейнхардт назвал одобрение вакцины «экспериментом на людях с высоким риском». По его словам, создается впечатление, что речь идет о «популистской мере авторитарного государства, которое хочет продемонстрировать мировому сообществу свои научные возможности». Рейнхардт назвал «безответственным» вакцинировать целые группы населения на этой стадии развития препарата.

Как сообщал ForUm, 11 августа Владимир Путин объявил, что в России утверждена первая в мире вакцина против коронавируса. Ее якобы разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи в Москве - и уже опробовали на нескольких десятках добровольцев. И хотя научные результаты еще не опубликованы, Путин заявил, что одна из его дочерей уже прошла прививку и чувствует себя хорошо.