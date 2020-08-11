также в разделеРелигия
В Дивеевском монастыре православные отметили праздник чудотворной иконы «Умиление» 18
В Киеве проходит православный благотворительный фестиваль «Божьи дети» 10
На Закарпатье активист ПЦУ избил верующую УПЦ во дворе храма 16
Митрополит УПЦ объяснил, как избежать «хронических болезней души» 9
В Хмельницкой области освятили часовню УПЦ 11
Епископ УПЦ объяснил, как отличить смелость от дерзости 11
Митрополит Антоний рассказал, какое достижение человека самое важное для Бога 19
Предстоятель УПЦ объяснил, что поможет победить зло и страдания 9
На Винничине в храм вернули похищенную икону Серафима Саровского 13
В УПЦ рассказали о традиции давать имена детям «по святцам» 15
Управделами УПЦ рассказал, как бороться с ложью и самообманом 30
В Киево-Печерской лавре с 13 по 23 августа состоится выставка-ярмарка «Медовый Спас» 11
Православная молодежь УПЦ примет участие в международном онлайн-форуме 27
Во всех храмах УПЦ молились о врачах и больных 13
В Киевские духовные школы поступили 249 абитуриентов 12
Предстоятель УПЦ рассказал о том, что помогает принимать правильные решения 23
На Кропивниччине местная власть незаконно перерегистрировала храмы УПЦ в ПЦУ 19
Львовский Нацкорпус угрожает новыми нападениями на верующих УПЦ 45

На Валааме освящена часовня в честь преподобного Германа Аляскинского в 50-годовщину его прославления.

Фото: patriarchia.ru

Как сообщает patriarchia.ru, часовню освятили в честь преподобного Германа.

Часовня возведена на Германовом поле, недалеко от того места, где, как предполагается, подвизался преподобный Герман.

В начале XX века, недалеко от предполагаемого места его келии, была выстроена каменная часовня, а в связи с тем, что преподобный Герман в то время еще не был прославлен, часовню освятили в честь равноапостольных Константина и Елены.
В середине XX века она была утрачена.

24 мая 2018 года, в день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских состоялась закладка 14-метровой часовни в честь преподобного Германа Аляскинского на Германовом поле.

Основанием для разработки проекта стала единственно сохранившаяся историческая фотография часовни, а также несколько чертежей из архива Ново-Валаамского монастыря в Финляндии. Был подготовлен проект строительства, максимально приближенный к историческому виду часовни.

Пока что внутри часовни установлен временный деревянный иконостас с иконой преподобного Германа Аляскинского, впоследствии планируется установка гранитного иконостаса.
Стены часовни подготовлены под роспись.

***

Преподобный Герман пришел на Валаам в 1778 году.

Преподобный Герман Аляскинский распространил православную веру в Америке, крестив десятки тысяч местных жителей. Он вёл жизнь, полную самоотречения, пренебрегая всеми удобствами.

Преподобный Герман – один из первых православных проповедников в Новом Свете, православные считают его святым покровителем Америки.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги