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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская будет на следующей неделе в Вашингтоне принята представителями Белого дома высокого ранга. Об этом сообщил в пятницу агентство AFP со ссылкой на сотрудника американской администрации.

«Высокопоставленные представители Белого дома с нетерпением ждут встречи с Тихановской на следующей неделе во время ее поездки в Вашингтон», — сказал он. По его утверждению, США продолжат “поддерживать демократические устремления” белорусского народа.

Ранее источник, знакомый с деталями предстоящего визита Тихановськои в Вашингтон, сообщил российскому госинформагентству “ТАСС”, что лидер белорусской оппозиции встретится “с представителями американских властей, членами Конгресса и послами иностранных государств в США”. По его словам, состоятся в том числе переговоры с послом США в Минске Джули Фишер. Собеседник агентства не уточнил, с кем именно еще ждут встречи.
ForUm

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