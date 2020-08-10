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На несанкционированных акциях в Минске в понедельник вечером снова начались задержания протестующих, сообщает сайт tut.by.

«Возле гостиницы «Юбилейная» собралось около 100 человек. ОМОН задерживает людей», - информирует портал.

По его данным, «в итоге силовики задержали 10-15 человек, в том числе и несовершеннолетних».

Позже ОМОН оттеснил людей от здания Дворца спорта.

Кроме того, по данным сайта, в другой части города, на проспект Рокоссовского, также замечены сотрудники ОМОНа в амуниции. «Журналисты сообщают, что были слышны хлопки, появился дым. В итоге проспект перекрыли, возле вокзала «Восточный» стоит несколько десятков силовиков, которые не дают людям пройти. Подъехало несколько автозаков, откуда выскочили силовики и разогнали толпу, несколько человек задержали и увезли», - сообщает издание.

Как сообщал ForUm, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основная соперница Светлана Тихановская - 10,9%.

Вечером в воскресенье в Минске и других городах Белоруссии начались несанкционированные акции протеста несогласных с такими результатами и столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур. Они продолжались до глубокой ночи. В ходе акций протеста пострадали 39 сотрудников правоохранительных органов и более 50 гражданских лиц, сообщили в МВД республики.

За участие в несанкционированных акциях было задержано около 3 тыс. человек, акции прошли в 33 населенных пунктах республики.

Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.
ForUm

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