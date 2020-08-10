Во время потасовки на акции под посольством Беларуси в Киеве задержали бывшего политзаключенного, крымчанина Александра Кольченко и еще нескольких участников, сообщает Радио Свобода.

По предварительным данным, всего задержали шесть человек. Как сообщили правоохранители корреспонденту на месте, первые двое задержанных пытались бросать яйца в сторону здания посольства.

Кольченко задержали после того, как в переулке, где находились предыдущие задержаны, пыталась проехать машина патрульных. Началась стычка, было повреждено авто полиции.

Под стенами посольства Беларуси в Украине 10 августа несколько десятков человек вышли в знак протеста против результатов выборов в Беларуси и задержания активистов в этой стране.

Сейчас под посольством находится несколько десятков человек. Среди присутствующих - граждане Беларуси.

Перед акцией в соцсетях ходили призывы присоединиться к акции под посольством требованиям к президенту Украины Владимира Зеленского. Активисты требовали у него:

обратиться с официальной нотой о непризнании результатов выборов президента Республики Беларусь;

осудить убийства и избиения белорусских граждан;

обратиться в международные организации по неотложной реакции на события, происходящие в Беларуси;

предложить политическое убежище белорусам, которые обратятся в Посольство Украины в Беларуси.

Как сообщал ForUm, по данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко побеждает на выборах президента Беларуси и набирает 80,08% голосов. Домохозяйка Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, набирает 10,09% голосов.

После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. В результате, по данным МВД, были задержаны около трех тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.