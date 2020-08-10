Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник в ходе посещения ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» сделал свое первое заявление после объявления предварительных итогов президентских выборов.

«Политика одна должна быть – люди», - приводит слова Лукашенко госагентство БелТА.

Как сообщал ForUm, после состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих. Согласно данным экзитполов, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набирает более 70% голосов. Его основной оппонент Светлана Тихановская - от 6,8% до 10,1% голосов.

Сообщается о погибшем в ходе протестов.

Президент Украины Зеленский призвал Беларусь к максимальной терпимости, открытому диалогу и отказу от насилия.