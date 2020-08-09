Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Верховной Раде из-за конфликта вокруг сервиса проката электросамокатов Bolt.

«Официально обращаюсь к депутатам Верховной Рады с требованием разработать и внести на одном из ближайших заседаний изменения в законодательство о дорожном движении. И определить, как, где и по каким правилам могут ездить электросамокаты в городах», — написал он в своем Telegram.

Кличко пояснил, что компания должна согласовать размещение пунктов проката электросамокатов с местной властью, так как они расположены не территории города. По его словам, не может любой человек прийти и начать оказывать услуги, за которые не несет ответственности.

Мэр также добавил, что передвижение на электросамокатах не регулируется украинским законодательством, поэтому непонятно, где именно они могут ездить и кем использоваться.

«Компанию BOLT призываю работать исключительно в правовом поле и осознавая ответственность за законность и безопасность услуг, которые она предоставляет. Работа всех предприятий и всех предпринимателей должна быть цивилизованной и законной. Тем более, когда речь идет о безопасности, здоровье и жизни людей», — резюмировал Кличко.

Напомним, Кличко призвал компанию Bolt убрать пункты проката.