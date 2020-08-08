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Компания Bolt без согласования с городом разместила пункты проката электросамокатов в столице, а движение этого вида транспорта не урегулировано действующим законодательством Украины.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Кличко отметил, что в КГГА поступили предложения на проведение инвестиционного конкурса на размещение пунктов проката электросамокатов — по принципу велопроката. И такой конкурс проведут, но только после того, как изменится законодательство Украины о дорожном движении.

Мэр добавил, что город не может позволить компании предоставлять такой вид услуг. Он призвал компанию Bolt убрать несанкционированно установленные пункты проката и соблюдать действующее законодательство.

Если же компания не послушается, городские службы просто уберут самовольно размещенные пункты с электросамокатами.

«Примером цивилизованного сотрудничества с городом и предоставления услуг законным способом является работа пунктов велопроката, что уже два года успешно работают в столице и расширяют сеть», — добавил он.

Накануне, 7 августа, сервис такси Bolt анонсировал, что запускает в Киеве прокат электросамокатов. Это первый такой сервис в Украине. Стоимость разблокировки электросамокатов — 29 грн, а минута поездки — 4,90 грн. Арендовать самокат на весь день можно по специальной цене — 600 грн.
ForUm

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