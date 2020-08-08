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Бывший капитан судна Rhosus, перевозившего аммиачную селитру, что взорвалась в порту Бейрута 4 августа, Борис Прокошев заявил, что само по себе вещество взорваться не могло. Он предположил, что причиной трагедии был внешнее воздействие на селитру.

Об этом он сказал в комментарии изданию РБК.

На вопрос о том, могла ли селитра потерять свои свойства почти за шесть лет, прошедших со времени ее конфискации властями Ливана, он сообщил, что груз хранился герметично упакованным и ни воздух, ни вода не попадали внутрь упаковки.

«Была какая-то внешняя причина. Может искра может, поджог, взрывное устройство. Был какой-то внешний детонатор. Дело в том, что селитра находилась в двух мешках - герметичном полиэтиленовом, а он еще помещен в другой мешок - полипропиленовый, что ли, такой плотный , пластиковый. Воздух и вода туда не поступали. Каждый мешок весил тонну, было 2750 мешков», - рассказал Прокошев.

Как сообщается, Rhosus в 2013 году направлялся из грузинского порта Батуми в Мозамбик. По дороге капитан решил зайти в порт Бейрута. По прибытии туда судна власть провела проверку и задержала его, а позже конфисковала весь груз аммиачной селитры.

По словам Прокошева, ливанские власти не позволили некоторым морякам покинуть страну: «Мы бастовали, все хотели вернуться домой. Но Ливанское правительство нас не выпустил из страны - чтобы за грузом смотрели, за судном, бесплатно. На судне же был взрывоопасный груз. Хозяин не платил, и ливанцы нам тоже не хотели платить. Жили мы на пароходе - здесь хочешь не хочешь, а следи за пароходом. Если он утонет, то и ты с ним пойдешь на дно»

 

Напомним, 4 августа в районе порта Бейрута прогремел мощный взрыв.
ForUm

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