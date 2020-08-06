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Первый премьер-министр Украины (1990-1992 гг.) Витольд Фокин планирует определиться со своим возможным участием в работе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе до конца текущей недели. Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь руководителя Офиса президента Дарья Заривна.

Она отметила, что Фокин сказал об этом по результатам встречи с главой ОП Андреем Ермаком.

Напомним, 30 июля президент Владимир Зеленский назначил первого президента Украины Леонида Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ).

Кравчук заявил, что участником ТКГ может стать первый премьер-министр Украины (1990—1992 гг.) Витольд Фокин. 
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