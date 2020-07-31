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Участником Трехсторонней контактной группы по Донбассу может стать первый премьер-министр Украины (1990—1992 гг.) Витольд Фокин. Об этом сообщил новоназначенный глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

Отвечая на вопрос, какие новые фамилии могут появиться в делегации, Кравчук заявил: «Мне известно, что ведутся переговоры с человеком, который известен в Украине. Это Витольд Фокин. Его знают на Донбассе, он с 16 лет в шахте. И мы хотели бы иметь в группе человека, которого знает Донбасс. Чтобы он мог сказать, чего хотят стратегически, национально и как угодно люди, которые там живут».

Витольд Фокин – советский  и украинский партийный, государственный и политический деятель, первый премьер-министр независимой Украины.

Напомним, 30 июля президент Владимир Зеленский назначил первого президента Украины Леонида Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ).

Кравчук заявил, что готов идти на компромиссы с Россией.
ForUm

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