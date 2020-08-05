Центральная избирательная комиссия обратилась в Нацполицию из-за значительного количества изменений избирательных адресов в Одесской области.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе комиссии.

«Комиссия обратилась в Национальную полицию для проведения проверки соблюдения требований законодательства при подаче в органы ведения Государственного реестра избирателей обращений относительно изменения избирательных адресов граждан на адрес фактического проживания, принадлежащих к территориям Каролино-Бугазского сельского (Белгород-Днестровский район), Малиновского поселкового и Фонтанского сельского (Одесский район) территориальных громад Одесской области», - говорится в сообщении.

Решение принято в связи с выявлением Комиссией при осуществлении полномочий распорядителя Реестра значительного количества обращений избирателей по изменению их избирательных адресов на адреса фактического места жительства, принадлежащих к территориям вышеупомянутых территориальных общин. При этом многие обращения касаются изменения избирательных адресов избирателей на адрес одного и того же жилого дома или даже квартиры в нем. А их суммарное количество составляет более 86% общего количества обращений, удовлетворенных органами ведения Реестра, осуществляющих свои полномочия на территории Одесской области.

Согласно Закону Украины «О Государственном реестре избирателей», в случае обращения по изменению избирательного адреса в заявлении избирателя указывается адрес жилья, по которому он фактически проживает и который просит определить его новым избирательным адресом.

Комиссия отметила, что в случае изменения избирательного адреса гражданина по его обращению, принадлежность такого гражданина к соответствующей территориальной общине и проживание на соответствующей территории будет определяться по новому избирательному адресу - фактическому месту его жительства. А это приведет к получению им права голоса на соответствующих выборах.

В то же время, обращение в орган ведения Реестра по изменению избирательного адреса на адрес, по которому гражданин фактически не проживает, является нарушением требований законодательства. А совершение такого действия с целью голосования на соответствующих местных выборах за определенных кандидатов может привести к искажению результатов таких выборов.

На этих территориях эта проблема не нова, отметили в ЦИК. При организации подготовки и проведения местных выборов 2015 года ЦИК уже обращалась с подобным вопросом в Министерство внутренних дел Украины для проверки обстоятельств и соответствующего реагирования.

В то время в ЦИК поступили обращения пяти кандидатов в депутаты Затоковского поселкового совета города Белгород-Днестровский Одесской области. В них говорилось о незаконном вмешательстве в избирательный процесс очередных местных выборов 25 октября 2015 года, связанного с осуществлением регистрации места проживания значительного количества лиц в поселке Затока, которые фактически не были жителями этого населенного пункта. Целью таких действий, по мнению субъектов обращения, могло быть создание условий с применением подкупа избирателей для голосования за определенного кандидата. В результате могли быть искажены результаты выборов.