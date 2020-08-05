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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на взрывы в столице Ливана вечером 4 августа.

«Глубоко шокирован новостями о страшных взрывах в Бейруте и большом количестве жертв. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Я также искренне желаю скорейшего выздоровления раненым», - сообщается в его Twitter.

 

 

Во вторник, 4 августа, вечером в порту ливанской столицы Бейрут произошел мощный взрыв.Взрывная волна выбила окна в домах по всему городу.

По состоянию на утро 5 августа известно о 78 жертвах.

Министр внутренних дел Ливана Мохамед  Фехми заявил, что причиной взрыва может быть склад с огромным количеством нитрата аммония. В США считают, что это была бомбовая атака.
ForUm

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