Число погибших в результате мощных взрывов в портовой зоне Бейрута (Ливан) выросло до 78 человек, почти 4 тысяч человек ранены.

Об этом сообщил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан, передает Интерфакс-Украина

Он отметил, что многие числятся пропавшими без вести.

Во вторник вечером в порту ливанской столицы Бейрут произошел мощный взрыв, в результате которого десятки людей погибли и тысячи ранены. Взрывная волна выбила окна в домах по всему городу.

Министр внутренних дел Ливана Мохамед Фехми заявил, что причиной взрыва может быть склад с огромным количеством нитрата аммония. В США считают, что это была бомбовая атака.