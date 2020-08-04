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Президент Беларуси Александр Лукашенко в послании белорусскому народу и Национальному собранию заявил, что сегодня ему поступила информация об еще одном отряде боевиков, переброшенных в Беларусь, передает БЕЛТА.

«Сегодня поступила информация об еще одном отряде, который переброшен на юг. Мы должны, когда идет уборка, бегать, ловить их по лесам! Мы же их всех отловим», - предупредил Лукашенко.

Глава государства также прокомментировал некоторые конспирологические версии о недавнем задержании в Беларуси 33 членов ЧВК Вагнера. По его словам, за развернувшейся дискуссией в интернете он наблюдает с удивлением, ведь выводы там делаются странные. «Дошли до того, что два президента договорились, - привел он пример. - Это очень опасный и сильный сигнал. И все это про Стамбул, Венесуэлу, Африку и Ливию - вранье. Эти люди (они дали показания) были направлены специально в Беларусь. Команда была - ждать. Были билеты, купленные на Стамбул, - это легенда, потому что, выезжая через российскую границу, им надо было предъявить и там, и здесь, что они летят в Стамбул».

При этом президент выразил недоумение: зачем лететь в Стамбул или какую-то африканскую страну через Беларусь? «Ведь запросто можно было из Новороссийска, из Крыма в конце концов. Махнул - и там, в Стамбуле. Чего через Беларусь? А еще моднее в Ливию или еще куда-то. Не слушайте этого вранья», - призвал он.

Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси действуют определенные законы, и в соседней стране о них хорошо знают. «Закон есть закон. Нравится - не нравится, его надо соблюдать. Знаешь ты его или не знаешь, ты будешь отвечать все равно по закону. Мы по-человечески относимся к этим ребятам, и от этого получили определенный эффект: они рассказали все. Поэтому прекратите врать и месить всякую мешанину в средствах массовой информации, - обратился глава государства к авторам конспирологических теорий. - Мы родные люди - белорусы, украинцы, россияне, поляки, евреи. Мы всегда жили здесь в мире, и не подбрасывайте здесь оружие, не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело».

Напомним, в ночь на 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 «боевиков иностранной частной военной компании Вагнера«. Кроме того, отмечается, что еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности потребовал обратиться к Москве по поводу задержания боевиков-россиян.

Накануне участник задержания - анонимный боец группы «А» КГБ Беларуси в эфире гостелевидения сказал, что некоторые из задержанных говорили, что они граждане России и ранее служили в российских силовых ведомствах, поэтому привлекать их к ответственности нельзя.

Задержанные в Беларуси россияне заявили, что их целью визита был транзитный поезд. Они утверждают, что должны были лететь в Латинскую Америку
ForUm

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