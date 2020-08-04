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Сотрудникам Укрзализныци разрешат пользоваться газовыми баллончиками для защиты. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире Громадського радио.

«Относительно спецсредств, я инициировал этот вопрос. Я считаю, что необходимо там иметь хотя бы газовые баллончики», - сказал он.

Криклий добавил, что также рассматривали и довольно активно обсуждали возможность использования электрошокеров. Но, по его словам, такие спецсредства разрешены только полицейским.

А что касается работников Укрзализныци – использовать газовый баллончик лучше, чем не использовать ничего вообще.

В ночь на 31 июля на пассажирку поезда Анастасию Луговую в купе напал неизвестный мужчина, одетый только в трусы. Он сначала избил женщину, а затем начал к ней приставать на глазах у ее сына. Нападавшим оказался ранее судимый Виталий Рудзько 1975 года.

Соломенский райсуд Киева арестовал мужчину на 2 месяца без права внесения залога.

Луговая опасается, чтобы нападающего не признали психически больным. По ее словам, мужчина все делал осознанно и продумал каждую деталь.

Укрзализныця сообщила, что уволит проводницу и работников поезда Киев-Мариуполь, где человек без билета избил и пытался изнасиловать пассажирку.
ForUm

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