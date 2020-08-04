Сотрудникам Укрзализныци разрешат пользоваться газовыми баллончиками для защиты. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире Громадського радио.
«Относительно спецсредств, я инициировал этот вопрос. Я считаю, что необходимо там иметь хотя бы газовые баллончики», - сказал он.
Криклий добавил, что также рассматривали и довольно активно обсуждали возможность использования электрошокеров. Но, по его словам, такие спецсредства разрешены только полицейским.
А что касается работников Укрзализныци – использовать газовый баллончик лучше, чем не использовать ничего вообще.
В ночь на 31 июля на пассажирку поезда Анастасию Луговую в купе напал неизвестный мужчина, одетый только в трусы. Он сначала избил женщину, а затем начал к ней приставать на глазах у ее сына. Нападавшим оказался ранее судимый Виталий Рудзько 1975 года.
Соломенский райсуд Киева арестовал мужчину на 2 месяца без права внесения залога.
Луговая опасается, чтобы нападающего не признали психически больным. По ее словам, мужчина все делал осознанно и продумал каждую деталь.
Укрзализныця сообщила, что уволит проводницу и работников поезда Киев-Мариуполь, где человек без билета избил и пытался изнасиловать пассажирку.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время