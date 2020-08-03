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Национальная полиция Украины задержала мужчину, который 1 августа во время движения поезда №9/10 сообщением Киев-Мариуполь совершил нападение на одну из пассажирок и нанес ей телесные повреждения. Об этом сообщила пресс-служба компании.

По информации пассажирки, один из пассажиров – мужчина без верхней одежды, ворвался в купе, где она находилась с несовершеннолетним сыном, и начал наносить ей телесные повреждения и пытался изнасиловать.

Об указанном инциденте сообщили машинисту и начальнику поезда.

Злоумышленник был задержан правоохранителями, а поездная бригада предоставила все необходимые показания. Действия указанного лица будет квалифицировать официальное следствие.

Укрзализныця приносит искренние извинения пострадавшей пассажирке и еще раз подчеркивает насущную необходимость возобновления сопровождения поездов дальнего следования во время движения сотрудниками Национальной полиции для полной безопасности пассажиров.
ForUm

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