В Украине продолжаются клинические испытания относительно эффективности лечения COVID-19 четырьмя лекарственными средствами. Как передает УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



«На сегодняшний день в Украине зарегистрировано четыре лекарственных средства, в отношении которых проводятся клинические испытания эффективности лечения COVID-19, в том числе и корвитин, и амиксин. Это два лекарственных средства, которые используются в Украине при других заболеваниях», - рассказал он.

В частности, корвитин используют в кардиологии. Министр напомнил, что тяжелое течение COVID-19 часто фиксируется именно при сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваниях. «На сегодняшний день исследования продолжаются. Есть неплохие результаты, но еще рано говорить о конкретных заключениях. По окончании всех испытаний мы сразу сообщим, чем они завершились. Мы надеемся, что они будут эффективными при лечении тех или иных состояний, возникающих при COVID-19», - отметил Степанов.

Он также уточнил, что сейчас в мире нет ни одного лекарственного средства, которое было бы прописано в инструкции по лечению COVID-19.

Напомним, по состоянию на 4 августа в Украине зафиксирован 1061 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.