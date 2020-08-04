По состоянию на 4 августа в Украине зафиксирован 1061 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего в Украине 74 219 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1764 –летальные, 40613 пациентов выздоровели. Проведено 1081146 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 737 пациентов.

Количество зарегистрированных активных больных состоянию на 4 августа составляет 31 842. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (290,7), Закарпатской (243,3) и Ивано-Франковской (228,7) областях.

На стационарном лечении находится 4969 человек, из них 132 человека подключены к аппарату ИВЛ. Всего госпитализации нуждались 18715 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 546 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 2848 случаев;

Волынская область - 4008 случаев;

Днепропетровская область - 1459 случаев;

Донецкая область - 903 случая;

Житомирская область - 1967 случаев;

Закарпатская область - 5384 случая;

Запорожская область - 851 случай;

Ивано-Франковская область - 5041 случай;

Кировоградская область - 711 случаев;

Киев - 8662 случая;

Киевская область - 3877 случаев;

Львовская область - 10 067 случаев;

Луганская область - 130 случаев;

Николаевская область - 648 случаев;

Одесская область - 3545 случаев;

Полтавская область - 466 случаев;

Ривненская область - 6355 случаев;

Сумская область - 560 случаев;

Тернопольская область - 3121 случай;

Харьковская область - 4093 случая;

Херсонская область - 230 случаев;

Хмельницкая область - 1200 случаев;

Черновицкая область - 6229 случаев;

Черкасская область - 955 случаев;

Черниговская область - 909 случаев.

Напомним, по состоянию на утро 3 августа в Украине было зафиксировано 990 новых случаев заражения COVID-19, всего заболели 73 158 человек.