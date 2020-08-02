Об этом рассказал руководитель следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, передает белорусское издание «Белта».

По словам Носкевича, меньше половины задержанных говорят о том, что они должны были лететь через Минск в Турцию.

«Остальные указывают совсем другие точки окончательного визита — другие страны, не только Турцию. Что касается тех, которые якобы летели в Турцию, у них точно так же различные цели попадания в эту страну. Кто-то летел загорать, отдыхать, кто-то якобы охранять какие-то объекты, а кто-то — осмотреть собор Святой Софии», — отметил Носкевич.

Он также рассказал, что следователи просмотрели переписку наемников. Из нее следует, что «вагнеровцы» ждали прибытия еще нескольких групп своих коллег, а в старших группы была задача уничтожить электронные билеты на вылет из Минска 25 июля.

Следствие пытается выяснить, было ли у российских наемников оружие.

«Мы бы также хотели знать, было ли у них оружие, есть ли оно где-то уже на территории страны или прибудет позже. Если бы это оружие было изъято сразу при задержании, вы же понимаете, это совсем другой контекст разговора, совсем другие подозрения были бы выдвинуты этой группе», — отметил Носкевич.

Напомним, в ночь на 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 «боевиков иностранной частной военной компании Вагнера». Кроме того, отмечается, что еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности потребовал обратиться к Москве по поводу задержания боевиков-россиян.

Накануне участник задержания - анонимный боец группы «А» КГБ Беларуси в эфире гостелевидения сказал, что некоторые из задержанных говорили, что они граждане России и ранее служили в российских силовых ведомствах, поэтому привлекать их к ответственности нельзя.