Высокочастотные индикаторы свидетельствуют о постепенном восстановлении украинской экономики.. Об этом говорится итогах дискуссии членов Комитета по монетарной политике Национального банка, сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что в июле возобновилось постепенное восстановление розничной торговли, замедлилось падание потребительского импорта, а деловые ожидания в торговле и промышленности практически вышли на докарантинный уровень.

В то же время в последние месяцы произошел разворот инфляционного тренда, говорят в комитете НБУ. Подорожание энергоносителей на мировых рынках и постепенное восстановление спроса ускорили рост цен, из-за чего к концу года инфляция может быть близкой к цели НБУ в 5%.

Подчеркивается, что в таких условиях сохранение учетной ставки на уровне 6% является оптимальным решением.

В комитете НБУ считают, что в 6% учетная ставка, с одной стороны, оставляет банкам достаточное пространство для снижения депозитных и кредитных ставок, а с другой – направлено на обеспечение умеренной инфляции в 2021-2022 годах.

За сохранение ставки на уровне 6% проголосовали 7 из 10 членов КМП. Еще трое - высказались за снижение ставки до 5,5%.

Более того, пятеро членов комитета высказались за сохранение учетной ставки на текущем уровне как минимум до конца 2020 года. Двое членов наоборот считают, что ставку необходимо повысить уже к концу года. Трое членов КМП видят пространство для дальнейшего снижения в краткосрочной перспективе.

Напомним, по данным НБУ, украинская экономика упадет на 6% в 2020 году, однако в последующие годы вернется к росту на уровне около 4%.

Международный валютный фонд ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 8,2%.