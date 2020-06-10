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Международный валютный фонд ухудшил прогноз спада ВВП Украины в 2020 году до 8,2% с 7,7% в его апрельском Всемирном экономическом прогнозе, сообщает Интерфакс-Украина.

Как говорится в релизе Фонда в связи с утверждением 18-месячной программы stand by для Украины на $5 млрд в ночь на среду, прогноз восстановления украинской экономики в 2021 году также ухудшен с 3,6% до 1,1% с ускорением до 3% в 2022 году.

Согласно новым оценкам, дефицит текущего счета может вырасти с 1,7% ВВП в 2019 до 1,7% в этом и 2% – в следующем и чуть уменьшится до 1,9% ВВП в 2022 году, тогда как в апреле МВФ ожидал расширения дефицита в этом году до 2% ВВП и в следующем – до 2,4% ВВП. 
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