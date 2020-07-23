Украинская экономика упадет на 6% в 2020 году, однако в последующие годы вернется к росту на уровне около 4%, считают в НБУ.

«Национальный банк пересмотрел прогноз падения реального ВВП в 2020 году, обусловленного коронакризисом с 5% до 6%. Глубокое падение осталось позади - во втором квартале. Во втором полугодии 2020 экономика начала восстановление», - заявили в регуляторе.

При этом смягчение карантина способствует оживлению деловой активности.

«К полноценной работе уже вернулись большинство предприятий наиболее пострадавшего во время коронакризиса сектора услуг. Ситуация на рынке труда хотя и остается хуже докризисной, впрочем демонстрирует признаки стабилизации», - отмечается в сообщении.

«Стимулирующие меры Нацбанка, кредитные каникулы, налоговые льготы и расширение бюджетной помощи по безработице дополнительно поддержали бизнес-активность и частное потребление. Впрочем, темпы восстановления экономики будут сдерживаться все еще подавленным потребительским и инвестиционным спросом», - считают в НБУ.

Во время кризиса граждане существенно снизили расходы на товары не первой необходимости, а бизнес приостановил воплощение планов развития, пересмотрел штатные расписания и зарплатные фонды. Учитывая высокий уровень неопределенности относительно распространения коронавируса, граждане и предприятия, вероятно, и в дальнейшем будут достаточно сдержанными в своих потребительских и инвестиционных решениях.

Медленный выход из кризиса других стран, включая наших торговых партнеров, также ограничивает возможности ускорения восстановления экономики.

«В 2021-2022 годах украинская экономика будет расти благодаря монетарным и фискальным стимулам и усилению внешнего спроса. Главным драйвером экономического роста будет частное потребление», - резюмировали в НБУ.