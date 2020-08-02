Украина ведет переговоры о поставках вакцины от коронавируса, как только она появится на рынке.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
«Мы активно проводим политику по договоренности поставки вакцин в Украине, как только они появятся, со всеми практически без исключения компаниями или альянсами, которые уже далеко продвинулись и в ближайшее время могут изготовить вакцину. Мы хотим, чтобы Украина одной из первых была обеспечена вакцинами«, — сказал он.
Степанов напомнил, что в Украине зарегистрировано четыре клинические испытания лекарственных средств, которые могут использоваться при симптоматическом лечении коронавируса.
Напомним, Украина идет по желтому сценарию развития коронавируса.
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