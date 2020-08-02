Украина ведет переговоры о поставках вакцины от коронавируса, как только она появится на рынке.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Мы активно проводим политику по договоренности поставки вакцин в Украине, как только они появятся, со всеми практически без исключения компаниями или альянсами, которые уже далеко продвинулись и в ближайшее время могут изготовить вакцину. Мы хотим, чтобы Украина одной из первых была обеспечена вакцинами«, — сказал он.

Степанов напомнил, что в Украине зарегистрировано четыре клинические испытания лекарственных средств, которые могут использоваться при симптоматическом лечении коронавируса.

Напомним, Украина идет по желтому сценарию развития коронавируса.