На данном этапе ситуация ухудшилась, и Украина идет по желтому сценарию развития пандемии коронавируса.

Об этом на брифинге рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Еще месяц назад показатели Украины отвечали желто-зеленому сценарию.

По словам Ляшко, прогноз таков, что жертвами коронавируса могут стать 4 тысячи украинцев, а общее количество случаев заражения может составить около 400 тысяч.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1172 человек, зафиксировано 16 летальных случаев, 556 пациентов выздоровели.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 71 056 человек, из них 39 308 выздоровели, летальных исходов — 1709.

Правительство продлило карантин до 31 августа со смягчением с 22 мая. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.

Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений.