Мужчина «варварски разгромил» оборудование автоматической системы на пункте въезда на Труханов остров около полуночи в Киеве в субботу, 1 августа. Повреждены шлагбаум, светофор, две камеры, контроллер боларда и другие технические средства.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram.

Отмечается, что материальный ущерб, по предварительным расчетам, составляет почти 300 тысяч гривен. Сейчас коммунальщики работают над восстановлением системы.

По словам Кличко, личность разрушителя установили и его задержала полиция. Он отмечает, что лично проконтролирует, чтобы это дело дошло до суда.

«Мы работаем, чтобы Киев становился красивее, а жизнь его обитателей — комфортной. Но, к сожалению, есть люди, которые разрушают то, что создано за счет общины и для общества столицы. Эти варвары должны знать, что придется отвечать за подобные действия. Тогда будут думать, стоит ли „самоутверждаться“ таким образом», — написал Кличко.

Напомним, что в прошлую субботу, 25 июля, Кличко поймал на улице Стрелецкой двух граффитчиков, с которыми, по словам мэра, он провел «воспитательную беседу».