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Мэр Киева Виталий Кличко вечером в субботу, 25 июля, во время прогулки по центру Киева поймал двух молодых людей, разрисовывавших дома на улице Стрелецкой.

Об этом он рассказал в своем Facebook.

По его словам, он провел «воспитательную беседу» с ребятами, которые представились как Артем и Ярослав, однако один из них не выдержал разговора и скрылся.

«Пока проводил воспитательную беседу и вызвал полицию, у одного из "художников" сдали нервы и он убежал. Второго передал полиции. На видео - оба молодые люди, так что, найдем и беглеца», - рассказал Кличко.
ForUm

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