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За последние сутки в Украине коронавирус обнаружили у 39 медицинских работников.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время брифинга в субботу, 1 августа.

Всего в Украине на COVID-19 заболели 8 693 медицинские работники.

Днем ранее коронавирус зафиксировали у 78 медиков.

По состоянию на 1 августа коронавирус в Украине обнаружили у 1172 человек, зафиксировано 16 летальных случаев, 556 пациентов выздоровели.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 71 056 человек, из них 39 308 - выздоровели, 1709 - умерли.
ForUm

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