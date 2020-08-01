За последние сутки в Украине коронавирус обнаружили у 39 медицинских работников.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время брифинга в субботу, 1 августа.
Всего в Украине на COVID-19 заболели 8 693 медицинские работники.
Днем ранее коронавирус зафиксировали у 78 медиков.
По состоянию на 1 августа коронавирус в Украине обнаружили у 1172 человек, зафиксировано 16 летальных случаев, 556 пациентов выздоровели.
Всего за все время пандемии в Украине заболели 71 056 человек, из них 39 308 - выздоровели, 1709 - умерли.
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