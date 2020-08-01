За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1172 человек, зафиксировано 16 летальных случаев, 556 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро субботы, 1 августа.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 71 056 человек, из них 39 308 выздоровели, летальных исходов — 1709.
На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:
Винницкая область — 2766 случаев;
Волынская область — 3828 случаев;
Днепропетровская область — 1413 случаев;
Донецкая область — 889 случаев;
Житомирская область — 1896 случаев;
Закарпатская область — 5210 случаев;
Запорожская область — 800 случаев;
Ивано-Франковская область — 4680 случаев;
Кировоградская область — 704 случая;
г. Киев — 8342 случая;
Киевская область — 3787 случаев;
Львовская область — 9671 случай;
Луганская область — 127 случаев;
Николаевская область — 602 случая;
Одесская область — 3315 случаев;
Полтавская область — 446 случаев;
Ровенская область — 6111 случаев;
Сумская область — 509 случаев;
Тернопольская область — 3035 случаев;
Харьковская область — 3786 случаев;
Херсонская область — 227 случаев;
Хмельницкая область — 1163 случая;
Черновицкая область — 5964 случая;
Черкасская область — 942 случая;
Черниговская область — 843 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений.
Новые правила карантина начнут действовать с 3 августа.
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