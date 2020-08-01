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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1172 человек, зафиксировано 16 летальных случаев, 556 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро субботы, 1 августа.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 71 056 человек, из них 39 308 выздоровели, летальных исходов — 1709.

На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:

Винницкая область — 2766 случаев;

Волынская область — 3828 случаев;

Днепропетровская область — 1413 случаев;

Донецкая область — 889 случаев;

Житомирская область — 1896 случаев;

Закарпатская область — 5210 случаев;

Запорожская область — 800 случаев;

Ивано-Франковская область — 4680 случаев;

Кировоградская область — 704 случая;

г. Киев — 8342 случая;

Киевская область — 3787 случаев;

Львовская область — 9671 случай;

Луганская область — 127 случаев;

Николаевская область — 602 случая;

Одесская область — 3315 случаев;

Полтавская область — 446 случаев;

Ровенская область — 6111 случаев;

Сумская область — 509 случаев;

Тернопольская область — 3035 случаев;

Харьковская область — 3786 случаев;

Херсонская область — 227 случаев;

Хмельницкая область — 1163 случая;

Черновицкая область — 5964 случая;

Черкасская область — 942 случая;

Черниговская область — 843 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

 

Напомним, страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений.

 

Новые правила карантина начнут действовать с 3 августа.
ForUm

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