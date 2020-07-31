Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новые уровни эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Украины.

По состоянию на 31 июля в Украине зафиксировано 1090 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в Киеве – 110.

Государственное бюро расследований закрыло уголовное производство в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко относительно отмены регистрации Украинской православной церкви Киевского патриархата.

СМИ сообщили, что заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак направил письма советникам лидеров стран нормандского формата, где якобы назвал переговоры по Донбассу на уровне советников бессодержательными и предложил отказаться от них. Козак считает, что согласование вопросов, чем занимались советники, должны делать министры иностранных дел Украины, России, Франции и Германии.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который представляет Украину на уровне советников в нормандском формате, заверил, что украинская сторона заняла проактивную и более жесткую позицию в переговорном процессе по Донбассу, и назвал инициативу Козака попыткой российской стороны усилить свои позиции и перехватить инициативу. Позже в Кремле заявили, что Козак не писал о выходе из переговоров по Донбассу.

Новый глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук готов идти на компромиссы с Россией, но конкретных примеров не представил. Он заявляет, что «не понимает, что такое особый статус Донбасса», и во время переговоров с ОБСЕ и Россией готов воспринимать «особую систему управления».

Арбитражный суд в Париже (Франция) начал рассмотрение дела по незаконному захвату Российской Федерацией (РФ) инфраструктурных объектов НЭК «Укрэнерго» на территории АР Крым.

Учебный год по всей территории Украины начнется вовремя с 1 сентября, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Иран согласился выплатить компенсацию за сбитие возле Тегерана самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усовершенствовании условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников.

В оккупированном Крыму восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом, который столкнулся со стоящим грузовиком.

Украина будет просить Беларусь выдать ей 28 задержанных боевиков ЧВК «Вагнера».