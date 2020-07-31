В оккупированном Крыму восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом, который столкнулся со стоящим грузовиком, сообщает ТАСС со ссылкой на местных спасателей.

Авария произошла около 06:40 в Белогорском районе на автодороге «Таврида», возле села Русаковка.

«По предварительной информации, микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter двигался из Белогорска в Симферополь, столкнулся со стоящим «КамАЗом» с прицепом. На борту было 15 человек, из них восемь погибли. [В автобусе] были двое детей, они не пострадали», - сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным медиков, водитель микроавтобуса погиб. Пострадавших госпитализируют. Водитель грузовика не пострадал. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка. Движение на трассе не нарушено.

Представитель оккупационной власти в Белогорском районе Крыма Галина Перелович сообщила, что после аварии госпитализированы четыре человека, в том числе беременная женщина.

«Удалось спасти пятерых, но одного не довезли до больницы. Осталось четверо в живых. Из четверых один в тяжелом состоянии. Трое - в средней тяжести, среди них беременная девушка 18 лет», - рассказала она. По ее словам, среди жертв аварии есть 17-летний подросток.

При этом на подстанции №10 скорой медицинской помощи Симферополя сообщили, что после ДТП находится в тяжелом состоянии один ребенок.

«Примерное количество пострадавших - шесть человек. Предварительно, есть «тяжелый» ребенок», - сказал собеседник агентства.

Перелович также сообщила, что микроавтобус, по предварительным данным, следовал из Краснодара в Севастополь.

«Информация пока уточняется. По предварительным данным, [автобус] следовал из Краснодара в Севастополь. Был ли это официальный перевозчик, пока не можем сказать», - отметила собеседница.