Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о сворачивании переговорного процесса по Донбассу является передергиванием и замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак такого не говорил, сообщает «Украинская правда».

«Ни о каком сворачивании переговоров Козак не писал, не говорил, и если это утверждается, это является передергиванием», – отметил он.

По словам Пескова, работа на уровне помощников будет продолжаться.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак направил письма советникам лидеров стран нормандского формата, где якобы назвал переговоры по Донбассу на уровне советников бессодержательными и предложил отказаться от них. Козак считает, что согласование вопросов, чем занимались советники, должны делать министры иностранных дел Украины, России, Франции и Германии.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который представляет Украину на уровне советников в нормандском формате, заверил, что украинская сторона заняла проактивную и более жесткую позицию в переговорном процессе по Донбассу, и назвал инициативу Козака попыткой российской стороны усилить свои позиции и перехватить инициативу.