Заболевания коронавирусом обнаружили еще в 110 жителей Киева. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Еще у 110 жителей Киева обнаружили за минувшие сутки коронавирус. На сегодня в столице уже 8241 подтвержденный случай заболевания COVID-19», - сказал Кличко.

Среди заболевших 48 женщин в возрасте от 18 до 73 лет и три девочки - от 5 до 12 лет. А также 55 мужчин в возрасте от 18 до 81 года. И четверо мальчиков от 16 дней до 17 лет. Заболели в том числе и четверо медиков.

В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 64 человека. Всего коронавирус преодолел 2941 житель Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 28, Деснянском - 16, Днепровском районе - 11 случаев», - добавил Кличко.

Напомним, 29 июля заболевание коронавирусом обнаружили еще у 199 жителей Киева.