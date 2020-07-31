Новый глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе и первый президент Украины Леонид Кравчук заявляет, что «не понимает, что такое особый статус Донбасса», и во время переговоров с ОБСЕ и Россией готов воспринимать «особую систему управления».

«Ну, скажем, особый статус Донбасса. Я это не воспринимаю, потому что мне непонятно, что это такое. Но я могу воспринять не «особый статус», а «особую систему управления» в этих регионах. Это уже компромисс. Управление, но не статус. Значит, уже компромисс, мы уже ищем реальные подходы, чтобы решить вопрос», - ответил Кравчук в интервью «Суспильному» на вопрос о том, на какие компромиссы он готов идти.

Он напомнил, что во времена президентства подписал закон о свободной экономической зоне в Луганской и Донецкой областях. Кравчук считает, что «это мог бы быть один из шагов для того, чтобы люди начали действовать и решать сложные вопросы, привлекая туда инвестиции, чтобы сравнительно быстро восстановить жизнь и дать людям шанс работать, зарабатывать и жить нормально».

Глава украинской делегации в ТКГ считает, что «эти два возможных компромисса не касаются суверенитета».

«А по вопросу особого статуса, это уже какое-то отдельное государство будет, с какими-то особыми политическими полномочиями», - сказал Кравчук.

Он предположил, что так образом можно дойти до того, что боевики будут «иметь собственную полицию, внутренние силовые структуры, войска и пограничников». По его мнению, в таком случае «это уже не будет территория в составе Украины».

Напомним, 30 июля президент Владимир Зеленский назначил первого президента Украины Леонида Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ).

Кравчук заявил, что готов идти на компромиссы с Россией.