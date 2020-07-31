Арбитражный суд в Париже (Франция) начал рассмотрение дела по незаконному захвату Российской Федерацией (РФ) инфраструктурных объектов НЭК «Укрэнерго» на территории АР Крым. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Производство по делу ведется в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли от 15 декабря 1976 (ЮНСИТРАЛ). Согласно ему состав суда был определен 27 марта 2020. В него вошли председатель арбитр - судья Лоуренс Коллинз; назначенный НЭК «Укрэнерго» арбитр - Д. Брайан Кинг; и назначенный РФ арбитр - Габриэль Боттини. Местом рассмотрения дела был определен Париж.

В рамках дела Укрэнерго требует компенсации за нарушение Россией Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года, а именно за захват Россией во время аннексии Крыма магистральных сетей и других объектов, принадлежащих Укрэнерго. Также к требованиям входит компенсация ущерба от незаконной экспроприации инвестиций Укрэнерго в Крыму и нарушения обязательства гарантировать полную и безусловную правовую защиту.

На сегодня арбитражный суд отказал российской стороне в ходатайстве о возможности подать запрос на разделение производства на этап определения юрисдикции дела и этап рассмотрения по существу до того, как НЭК «Укрэнерго» будет подано в суд свое развернутое исковое заявление. Процессуальный календарь для остального арбитража будет установлен после того, как суд примет решение о необходимости разделения дела на этапы.

Как отметил член правления НЭК «Укрэнерго» Максим Юрков, стоимость активов, по которым подан иск, будет установлена после проведения оценки.

Напомним, в апреле 2018 НЭК «Укрэнерго» по действующей процедуре рассмотрения дел к представителям РФ отправила запросы для досудебного урегулирования спора. Затем в августе 2019 НЭК «Укрэнерго» сообщила России о передаче в арбитражный суд требований в споре об утрате активов на территории Крыма.

Интересы НЭК «Укрэнерго» в споре с Россией представляет международная юридическая фирма LALIVE со штаб-квартирой в Швейцарии.