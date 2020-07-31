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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усовершенствовании условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

По его совам, этот закон позволит снизить тариф для солнечных электростанций на 15%, а для ветровых электростанций - на 7,5%.

«На практике это означает, что государство и все украинцы сэкономят почти 7 млрд грн ежегодно. К 2030 году меморандум даст возможность уменьшить объем выплат «зеленой генерации» примерно на 2 млрд евро», – подчеркнул премьер.

Напомним, 21 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект №3658 об усовершенствовании условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников, который призван снизить и реструктуризировать «зеленый» тариф.
ForUm

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