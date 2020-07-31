также в разделеОбщество
В Украине снова зафиксировано более тысячи новых случаев COVID-19 7
Сегодня Украину поделят на четыре карантинные зоны 13
30 июля. Картина дня 19
Зеленский предложил сделать Курбан-Байрам и Хануку государственными религиозными праздниками 62
Инфекционист: Заболеваемость COVID-19 растет из-за скопления людей на курортах 19
Украина начала консультации с Беларусью об экстрадиции «вагнеровцев» 38
Июль уносит жару из Украины 25
ЕС обновил список «безопасных» стран, Украина в него снова не попала 31
Чиновник ОГА украл почти 3 млн на строительстве блиндажей в зоне ООС 15
Почти всех сельских жителей решили обеспечить скоростным интернетом 22
Венедиктова назначила Пискуна своим внештатным советником 15
СБУ требует судить воевавших на Донбассе «вагнеровцев» 32
Задержали человека, требовавшего 4 млн за влияние на чиновников АМКУ 11
Черновицкого чиновника задержали за вымогательство «отката» 11
Беларусь просит проверить причастность «вагнеровцев» к совершению преступлений в Украине 24
Крушение самолета МАУ: В Киеве начались переговоры о компенсациях 26
С 1 августа отменяется самоизоляция для въезжающих с оккупированных территорий 180
ФСБ заявила о задержании военного ЧФ РФ, якобы шпионившего на Украину 12

Учебный год по всей территории Украины начнется вовремя с 1 сентября. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе всеукраинского селекторного совещания с руководителями областей, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

«Учебный год по всей территории Украины начнется вовремя с 1 сентября в соответствии с особенностями эпидемиологической ситуации в конкретном регионе или отдельной административно-территориальной единице», - отметил он.

Премьер-министр напомнил, что с 1 августа вступают в силу новые правила адаптивного карантина, по которым все регионы Украины будут делиться на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. Он уточнил, что в зависимости от эпидемиологической ситуации, на отдельных территориях, в районах, городах «красной» зоны будут приниматься отдельные решения.

Заместитель Министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что в постановлении от 22 июля 2020 №641 «Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS -CoV-2» прописаны четкие нормы по организации работы учебных заведений.

«Они направлены прежде всего на разрыв возможного общения детей разных возрастных групп. Мы просим организовать начало уроков в разное время, чтобы дети не посещали учебные заведения одновременно со взрослыми и посторонними людьми, которые не являются участниками образовательного процесса», - заявил Ляшко.

Главный государственный санитарный врач добавил, что преподавательский состав должен будет проходить ежедневную термометрию и быть в масках до начала урока. «Для детей другие нормы. Мы отказываемся от термометрии, но вводим опрос детей по состоянию здоровья. И в случае появления симптомов острой респираторной вирусной инфекции им нужно обеспечить проведение термометрии и консультации медицинского работника», - добавил Ляшко.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в большинстве городов и районов дети пойдут в учебные заведения 1 сентября.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги