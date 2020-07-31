Учебный год по всей территории Украины начнется вовремя с 1 сентября. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе всеукраинского селекторного совещания с руководителями областей, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

«Учебный год по всей территории Украины начнется вовремя с 1 сентября в соответствии с особенностями эпидемиологической ситуации в конкретном регионе или отдельной административно-территориальной единице», - отметил он.

Премьер-министр напомнил, что с 1 августа вступают в силу новые правила адаптивного карантина, по которым все регионы Украины будут делиться на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. Он уточнил, что в зависимости от эпидемиологической ситуации, на отдельных территориях, в районах, городах «красной» зоны будут приниматься отдельные решения.

Заместитель Министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что в постановлении от 22 июля 2020 №641 «Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS -CoV-2» прописаны четкие нормы по организации работы учебных заведений.

«Они направлены прежде всего на разрыв возможного общения детей разных возрастных групп. Мы просим организовать начало уроков в разное время, чтобы дети не посещали учебные заведения одновременно со взрослыми и посторонними людьми, которые не являются участниками образовательного процесса», - заявил Ляшко.

Главный государственный санитарный врач добавил, что преподавательский состав должен будет проходить ежедневную термометрию и быть в масках до начала урока. «Для детей другие нормы. Мы отказываемся от термометрии, но вводим опрос детей по состоянию здоровья. И в случае появления симптомов острой респираторной вирусной инфекции им нужно обеспечить проведение термометрии и консультации медицинского работника», - добавил Ляшко.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в большинстве городов и районов дети пойдут в учебные заведения 1 сентября.