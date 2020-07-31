Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заверил, что Украина заняла более жесткую позицию в переговорном процессе по Донбассу, и назвал инициативу заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака о возможности прекращения переговоров на уровне советников «нормандского формата» попыткой РФ усилить свои позиции и перехватить инициативу, сообщает Укринформ.

«Очевидно, что ни у кого уже нет никакого сомнения в том, что переговорный процесс по вопросу Донбасса непростой. Он сложный, вязкий, но сегодня он качественно переформатирован. Мы заняли проактивную и более жесткую позицию», - сказал Ермак.

По его словам, переговорный процесс имеет свои особенности и «особенно непростой он сегодня, когда Украина заняла проактивную позицию».

Ермак убежден, что необходимо четко понимать мотивацию всех сторон, понимать все потенциальные риски любой инициативы, а также то, что обстоятельства постоянно меняются.

«И письмо господина Козака, на мой взгляд, - это скорее о тонкой дипломатической игре, когда одна из сторон переговоров хочет усилить свои позиции и перехватить инициативу. Впрочем, понятно, что говорить о прекращении переговоров нет никакого смысла. Работа, по-прежнему продолжается», - сказал Ермак.

Он напомнил, что сегодня уже четвертый день тишины на Донбассе, и это - прямой результат работы именно ТКГ в Минске и «нормандского формата».

По его мнению, такой результат как раз свидетельствует об огромной эффективности переговоров, несмотря на все сложности, которые возникают в процессе.

«Мы находимся в диалоге и стремимся к результату. Градус переговоров может повышаться или понижаться, это нормально, это дипломатия. И это - переговорная психология. Надо это понимать и спокойно относиться к подобным письмам и их интерпретациям», - подчеркнул Ермак.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак направил письма советникам лидеров стран «нормандского формата», где якобы назвал переговоры по Донбассу на уровне советников бессодержательными и предложил отказаться от них. Козак в тоже время считает, что согласованием вопросов, чем занимались советники, должны заниматься министры иностранных дел Украины, России, Франции и Германии.

Как известно, Украину на уровне советников в «нормандском формате» представляет руководитель Офиса президента Андрей Ермак.