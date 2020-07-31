Украина заинтересована в сохранении нынешней инфраструктуры мирного урегулирования ситуации на Донбассе – «норманнского формата» и минского переговорного процесса, и внимательно наблюдает за дальнейшими действиями России.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге, комментируя письмо заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака о возможности прекращения переговоров на уровне советников в «нормандском формате», сообщает Укринформ.

«Много эмоций, много шагов, попыток усилить свою позицию в переговорном процессе, мы внимательно наблюдаем за тем, что на практике будет происходить после этого письма господина Козака со стороны Российской Федерации. Украина настроена абсолютно принципиально на сохранение нормандского формата, на продолжение функционирования минского процесса, в котором в ТКГ Украина и Россия как стороны конфликта при посредничестве ОБСЕ ищут решения, которые могут способствовать мирному урегулированию и привести к нему», - отметил Кулеба, комментируя письмо Козака о возможности прекращения переговоров на уровне советников в нормандском формате.

Министр напомнил, что в 2014 году сформировалась инфраструктура мирного процесса, состоящая из нормандских саммитов, «нормандского квартета» министров иностранных дел, «нормандского квартета» советников лидеров четырех страны и ТКГ, внутри которой есть много подгрупп.

«Украина заинтересована в сохранении этой инфраструктуры, показавшей, что она способна выполнять эффективную и конструктивную роль, если Российская Федерация настроена на поиск решений, а не создание новых проблем», - подчеркнул глава украинского МИД.

Кулеба напомнил, что именно во время встреч в нормандском формате достигаются политические договоренности на высшем уровне, которые затем реализуются в минском переговорном процессе.

Однако, по его словам, кроме письма Козака, которое вчера появилось в СМИ, украинская сторона не получала других сигналов и не видела каких-то конкретных шагов со стороны Российской Федерации.

Кулеба подчеркнул, что Украина не спешит с выводами, а ждет дальнейших шагов России в этом направлении.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак направил письма советникам лидеров стран нормандского формата, где якобы назвал переговоры по Донбассу на уровне советников бессодержательными и предложил отказаться от них. Козак считает, что согласование вопросов, чем занимались советники, должны делать министры иностранных дел Украины, России, Франции и Германии.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который представляет Украину на уровне советников в нормандском формате, заверил, что украинская сторона заняла проактивную и более жесткую позицию в переговорном процессе по Донбассу, и назвал инициативу Козака попыткой российской стороны усилить свои позиции и перехватить инициативу.