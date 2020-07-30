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Печерский районный суд столицы арестовал на 2 месяца без права на залог двух человек, подозреваемых в совершении террористических актов на территории  Киева с использованием самодельных взрывных устройств. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Как сообщалось ранее, 27 июля 2020 в ходе спецоперации правоохранители задержали двух жителей Киева 1960 и 1961 г.р. в связи с причастностью к организации взрывов возле станций метро «Шулявская» и «Минская», а также в жилом доме на Подоле.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258 УК Украины.

Согласно решению суда подозреваемые будут находиться под стражей до 19.09.2020 включительно.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
ForUm

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