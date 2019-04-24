Сотрудники службы безопасности Шри-Ланки обезвредили бомбу в одном из ресторанов туристического города Катана.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на First News .
«Подозрительный пакет, который был обнаружен в ресторане в районе Тимбиригаскатува в Катани, был уничтожен с помощью контролируемого взрыва», - говорится в сообщении.
Как отмечается, сотрудник ресторана сообщил в полицию о подозрительном пакете в заведении. После этого эксперты по обезвреживанию бомб прибыли на место вызова и обезвредили взрывное устройство.
Как сообщалось, 21 апреля взрывы на Шри-Ланке произошли в церкви Святого Антония в городе Коломбо, церкви Святого Себастьяна в западном прибрежном городе Негомбо и другой церкви в восточном городе Батикалоа примерно в 8.45 (по местному времени).
Три взрыва прогремели в пятизвездочных отелях - Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Иностранцы и местные, которые получили ранения в результате этих взрывов, были доставлены в больницу в городе Коломбо.
Правительство Шри-Ланки объявило комендантский час. Также введены ограничения на пользование социальными сетями. В Коломбо отменены все пасхальные мессы.
Местная полиция сообщила, что 24 человека были арестованы.
22 апреля в Коломбо во время разминирования сдетонировалначиненный взрывчаткой фургон, который был припаркован около церкви.
Количество погибших в результате серии взрывов составило 359 человек.
Ответственность за теракты на Шри-Ланке взяло ИГ.
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