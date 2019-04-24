Сотрудники службы безопасности Шри-Ланки обезвредили бомбу в одном из ресторанов туристического города Катана.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на First News .

«Подозрительный пакет, который был обнаружен в ресторане в районе Тимбиригаскатува в Катани, был уничтожен с помощью контролируемого взрыва», - говорится в сообщении.

Как отмечается, сотрудник ресторана сообщил в полицию о подозрительном пакете в заведении. После этого эксперты по обезвреживанию бомб прибыли на место вызова и обезвредили взрывное устройство.

Как сообщалось, 21 апреля взрывы на Шри-Ланке произошли в церкви Святого Антония в городе Коломбо, церкви Святого Себастьяна в западном прибрежном городе Негомбо и другой церкви в восточном городе Батикалоа примерно в 8.45 (по местному времени).

Три взрыва прогремели в пятизвездочных отелях - Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Иностранцы и местные, которые получили ранения в результате этих взрывов, были доставлены в больницу в городе Коломбо.

Правительство Шри-Ланки объявило комендантский час. Также введены ограничения на пользование социальными сетями. В Коломбо отменены все пасхальные мессы.

Местная полиция сообщила, что 24 человека были арестованы.

22 апреля в Коломбо во время разминирования сдетонировалначиненный взрывчаткой фургон, который был припаркован около церкви.

Количество погибших в результате серии взрывов составило 359 человек.

Ответственность за теракты на Шри-Ланке взяло ИГ.