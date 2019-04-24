Президент Шри-Ланки Маитрипала Сирисена заявил, что ожидает смены руководителей оборонных сил в течение 24 часов после того, как они не приняли адекватных мер для предотвращения летальных терактов в минувшее воскресенье.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Xinhua.

«Сотрудники службы безопасности, получили отчет от разведки иностранной державы, не поделились этим со мной. Были бы приняты соответствующие меры. Теперь я решил принять жесткие меры в отношении этих чиновников», - подчеркнул он в специальном обращении к нации, которое показали по телевидению.

Сирисена заявил, что планирует полностью реструктуризировать полицию и силы безопасности в ближайшие недели.

Ранее разведывательные службы Индии и США несколько раз предупреждали власти Шри-Ланки о возможных терактах в церквях и туристических местах в начале апреля.

Как сообщалось, 21 апреля взрывы на Шри-Ланке произошли в церкви Святого Антония в городе Коломбо, церкви Святого Себастьяна в западном прибрежном городе Негомбо и другой церкви в восточном городе Батикалоа примерно в 8.45 (по местному времени).

Три взрыва прогремели в пятизвездочных отелях - Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Иностранцы и местные, которые получили ранения в результате этих взрывов, были доставлены в больницу в городе Коломбо.

Правительство Шри-Ланки объявило комендантский час. Также введены ограничения на пользование социальными сетями. В Коломбо отменены все пасхальные мессы.

Местная полиция сообщила, что 24 человека были арестованы.

22 апреля в Коломбо во время разминирования сдетонировал начиненный взрывчаткой фургон, который был припаркован около церкви.

Количество погибших в результате серии взрывов составило 359 человек.

Ответственность за теракты на Шри-Ланке взяло ИГ.