Служба безопасности Украины установила и задержала двух организаторов серии взрывов в Киеве, сообщил пресс-центр ведомства.

По предварительной версии следствия, участники группы, используя самодельные взрывные устройства, устроили взрыв у входа на станцию ​​метро «Шулявская» и в жилом доме на столичном Подоле.

Кроме того, правоохранители обезвредили одно из устройств возле метро «Минская», а еще одно обнаружили на сортировочной станции после анонимного звонка.

«После первого взрыва организаторы и исполнители терактов прислали в адрес СБУ, МВД, других государственных органов и СМИ требования финансового характера. В частности, злоумышленники требовали перечислить им 50 биткоинов ориентировочной стоимостью $500 тыс. на электронный кошелек с зашифрованным сообщением в виде QR-кода», - говорится в сообщении.

Правоохранители идентифицировали владельцев и пользователей мобильных телефонов, места их пребывания и жительства и автотранспорт, который использовался для подготовки и совершения терактов. В результате оперативники установили двух основных исполнителей – именно они готовили, закладывали и приводили в действие взрывные устройства в разных районах столицы.

Для совершения терактов злоумышленники использовали разные телефоны и карточки операторов мобильной связи, wi-fi роутеры, платы и схемы передачи сигналов для приведения в действие взрывных устройств. В целях конспирации они скрытно передвигались по городу и пытались максимально избегать камер видеонаблюдения.

Проведено 15 обысков по адресам проживания и пребывания фигурантов, во время которых изъяты вещественные доказательства противоправной деятельности.

В частности, выявлен один мобильный телефон, в памяти которого сохранены QR-коды аналогичные тем, которые оставили на местах совершения взрывов. Также изъяли другой мобильный, с которого осуществляли звонки в интернет-магазин для заказа wi-fi модулей, которыми оснащали взрывные устройства.

Во время обыска в автомобиле и по месту жительства одного из задержанных найдено устройства и средства, которые использовались в производстве взрывного устройства.

Двум задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Также следователями подготовлены ходатайства в суд об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 17 июля вечером на проспекте Победы у входа на станцию ​​метро «Шулявская» произошел взрыв.

Утром 27 июля на столичном Подоле прогремел взрыв в жилом доме, обошлось без пострадавших.