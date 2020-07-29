В среднем лечение от коронавируса длится около месяца, заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

«Коронавирус, по словам специалистов, коварен еще и тем, что от него долго выздоравливают. В среднем лечение длится около месяца. Большинство больных лечатся дома, на самоизоляции и под контролем медиков», - сообщил Кличко.

Он отметил, что в медучреждения столицы за весь период пандемии были госпитализированы более 2080 больных COVID-19. Дольше всего коронавирус в стационаре лечили 41 день. Быстрее выздоравливают дети и молодые люди.

«Но у нас есть и приятные рекорды. - Недавно коронавирус преодолела женщина, которой 93 года. Ее на днях выписали из больницы. А раньше вылечилась киевлянка, которой 95 лет», - сообщил Кличко.

Напомним, заболевание коронавирусом обнаружили еще у 132 жителей Киева. На сегодня в столице уже 7932 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.