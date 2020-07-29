Заболевание коронавирусом обнаружили еще у 132 жителей Киева. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Еще у 132 жителей Киева обнаружили за минувшие сутки коронавирус. Два человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 132 киевлян. На сегодня в столице уже 7932 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сказал Кличко.

Среди заболевших 54 женщины в возрасте от 22 до 77 лет. И 6 девочек - от 5 до 17 лет. 66 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет. И шесть мальчиков от одного года до 17. Заболели в том числе и трое медиков.

«В больницы столицы госпитализировали 29 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 22. В Дарницком – 19, Соломенском районе - 16 случаев. За минувшие сутки выздоровели 47 человек. Всего коронавирус преодолели 2877 жителей Киева», - сообщил Кличко.

Напомним, по состоянию на 29 июля в Украине зафиксировано 1022 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.