Национальное агентство по предупреждению коррупции обеспечило перечисление политическим партиям средств в размере 35,73 млнг гран, выделенных из государственного бюджета на финансирование их уставной деятельности, сообщает пресс-служба НАПК.

Государственное финансирование в III квартале 2020 получили четыре парламентских партии:

«Европейская Солидарность» - 6,6 млн грн;

«Голос» - 4,75 млн грн;

«Оппозиционная платформа - За жизнь» - 10,63 млн грн;

«Всеукраинское объединение «Батькивщина» - 6,67 млн грн.

Кроме этого, политическим партиям «Голос» и «Европейская Солидарность» перечислено по 3,54 млн грн за соблюдение предусмотренного законодательством гендерного принципа.

Напомним, 23 апреля после заявления НАПК о том, что ни одна партия не отказалась от финансирования, «слуги народа» заявили об отказе от денег госбюджета.

Позже НАПК остановило финансирование политической партии «Слуга народа» на III и IV кварталы 2020 года.

После этого НАПК направило письмо в Министерство финансов с предложением направить средства в сумме 70,3 млн грн в фонд борьбы с COVID-19. На сегодня в бюджет не было внесено изменений, необходимых для перенаправления этих средств.

Эти средства остаются в распоряжении НАПК до внесения соответствующих изменений в закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2020 год».