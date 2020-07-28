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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» и передал его на подпись президенту.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Так, спикер Разумков подписал закон 27 июля, а 28 июля – документ направлен на подпись президенту.

Напомним, 14 июля Верховная Рада приняла закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

Среди основных пунктов закона - введение уголовной ответственности за организацию азартных игр без лицензии, разрешение располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд, регулирование "классических" лотерей и возрастные ограничения (играть в азартные игры смогут лица старше 21 года). Вводятся ограничения рекламы игорных заведений, в частности запрещается рекламировать азартные игры как способ легкого обогащения.

Запрет на игорный бизнес действовал в Украине в течение 11 лет.

В Раде были зарегистрированы два проекта постановлений об отмене принятого закона.
ForUm

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